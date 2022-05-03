Жители Индии задыхаются из-за пожара на крупнейшей свалке. Горит уже неделю

Новости Индии. Жители Нью-Дели задыхаются от горящей уже неделю крупнейшей свалки в Индии. Люди потребовали от властей принять срочные меры, чтобы как можно скорее потушить огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Жители Нью-Дели задыхаются от горящей уже неделю крупнейшей свалки в Индии. Люди потребовали от властей принять срочные меры, чтобы как можно скорее потушить огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местные пожарные работают там круглые сутки, но пока безуспешно. Справиться с пламенем им так и не удалось. А пока горожане страдают от токсичного дыма, который заволок мегаполис. Из-за этого властям пришлось даже закрыть местную школу.
Пока неизвестно, почему вспыхнула свалка. Возможно, из-за летней жары, такое здесь происходит ежегодно. В Нью-Дели сейчас невыносимый зной. Температура поднялась выше 40 градусов. Синоптики предрекают, что в ближайшие дни будет еще теплее, при этом пик жары еще впереди. Вздохнуть во всех смыслах свободнее можно будет только в июне, когда начнутся охлаждающие муссонные ливни.