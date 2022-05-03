Жители Индии задыхаются из-за пожара на крупнейшей свалке. Горит уже неделю

Новости Индии. Жители Нью-Дели задыхаются от горящей уже неделю крупнейшей свалки в Индии. Люди потребовали от властей принять срочные меры, чтобы как можно скорее потушить огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные пожарные работают там круглые сутки, но пока безуспешно. Справиться с пламенем им так и не удалось. А пока горожане страдают от токсичного дыма, который заволок мегаполис. Из-за этого властям пришлось даже закрыть местную школу.