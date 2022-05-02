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Плавятся тротуары и закрываются школы. Аномальная жара в некоторых странах – учёные сделали неутешительный прогноз

02 мая 2022 19:09
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Жителям Индии природа устроила праздник, подарив долгожданную прохладу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Плавятся тротуары и закрываются школы. Аномальная жара в некоторых странах – учёные сделали неутешительный прогноз-1

На прошлой неделе страну накрыла аномальная жара. Температура воздуха в отдельных районах поднималась почти до 50 градусов. Этой нагрузки не выдерживала энергосистема. Во многих районах произошло массовое отключение электричества. Лишенные возможности пользоваться кондиционером люди прибегали к любым средствам, чтобы сохранять прохладу: ели фрукты, пили много жидкости или купались в близлежащей реке, бассейне и даже фонтанах.  

Плавятся тротуары и закрываются школы. Аномальная жара в некоторых странах – учёные сделали неутешительный прогноз-4

Пострадал от жары и соседний Пакистан. Там от температуры плавились тротуары. Власти даже вынуждены были закрыть школы.  

Ученые предупреждают, что из-за изменения климата странам придется не раз переживать такой зной.  

# Погода # Фотофакт

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