Плавятся тротуары и закрываются школы. Аномальная жара в некоторых странах – учёные сделали неутешительный прогноз

На прошлой неделе страну накрыла аномальная жара. Температура воздуха в отдельных районах поднималась почти до 50 градусов. Этой нагрузки не выдерживала энергосистема. Во многих районах произошло массовое отключение электричества. Лишенные возможности пользоваться кондиционером люди прибегали к любым средствам, чтобы сохранять прохладу: ели фрукты, пили много жидкости или купались в близлежащей реке, бассейне и даже фонтанах.