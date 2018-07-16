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«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки

16 июля 2018 18:01
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Президенты России и США подвели итоги встречи в Хельсинки. 16 июля в столице Финляндии прошли, по сути, первые полноформатные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-1

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-3

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-5

Главы государств более двух часов беседовали с глазу на глаз, после чего встреча продолжилась в расширенном формате.

16.07.2018. Целый день в этих цифрах эксперты и специалисты в нумералогии искали скрытый смысл. А журналисты (только аккредитовано 1500) с самого утра были в предвкушении переговоров. Президентский дворец в Хельсинки по воле случая стал главным ньюс-мейкером.

Путин и Трамп встречались два раза в ходе международных саммитов – в Германии и во Вьетнаме, не единожды говорили по телефону. Но к полноценной «двусторонке» пришли впервые. Исторической встрече предшествовал визит в Москву советника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона (вашингтонского «ястреба», как его называют).

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-8

Всё говорит о том, что и Кремль, и Белый дом к встрече готовились. Кстати, о настроенности на диалог заговорили еще в марте после того, как Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах. А, к примеру, во время недавнего саммита лидеров «Большой семерки» Трамп скажет: «Россия должна быть за столом переговоров».

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-11

Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений Белорусского государственного университета:
Для Трампа это будет определенный урок, как вести себя с лидером России. Путин опытный политик, он немногословный.

Для Путина же это возможность убедить в чем-то Трампа.

Уже с самого утра в городе повышенные меры безопасности. Тысячи полицейских на улицах, перекрытый центр, заварили даже канализационные люки. Подготовка чувствовалась в уличных баннерах с именами президентов, даже футболки выпустили специально к саммиту.

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-14

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-16

Ну а тем временем, эксперты обсуждали, что же все-таки означает этот «встречный ход». Кто-то даже назвал его дипломатической победой. Тем более некая напряженности в отношениях России и США сложилась исторически. Стоит вспомнить хотя бы времена холодной войны. Разногласия никуда не ушли и после распада СССР. Лишь несколько последних фактов – взаимная высылка дипломатов, закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге и одновременно российского консульства в Сиэтле. А еще, новая гонка вооружения между странами.

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-19

Евгений Прейгерман, политолог:
Помимо этого саммита, понадобится очень серьезная работа на экспертном уровне. Последующие саммиты, встречи будут отражать не только двусторонние аспекты – Вашингтон-Москва – но и другие.

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-22

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-24

В итоге, на обсуждение самых важных и судьбоносных вопросов заложили около трех часов. Получилось, конечно, больше. Небольшому опозданию Владимира Путина никто не удивился. Все ждали встречу тет-а-тет. Рядом лишь переводчики. Путин и Трамп интеллигентно предложат друг другу первое слово. В итоге, о важности встречи Владимир Путин скажет первым.

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-27

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-29

Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным болевым точкам в мире, которых достаточно много.

А вот Дональд Трамп первым делом выскажется о футболе. Мол, игры смотрел, к примеру, вчерашний финал.

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-32

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки:
В первую очередь, я хотел бы поздравить вас с успешным окончанием чемпионата мира по футболу, одного из лучших в истории.

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-35

После обмена любезностями – сразу к делу. В центре внимания политиков – военные вопросы, торговля, ядерное вооружение. После пяти протокольных минут двери будут закрыты для журналистов.

Далее переговоры в расширенном составе и, наконец, итоговая пресс-конференция двух президентов.

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-38

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-40

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-42

О том, что встреча прошла в откровенной деловой атмосфере, скажет Владимир Путин. В свою очередь, Дональд Трамп назовет диалог глубоким и открытым.

Два лидера расскажут, что обсудили вопрос Сирии, важность соблюдения Минских соглашений. А Владимир Путин подчеркнет, что Россия никогда не вмешивалась в выборной процесс в других странах. Как бы то ни было, главное, чтобы эта историческая встреча стала импульсом к диалогу регулярному.

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки-45

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп # Фотофакт

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