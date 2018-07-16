«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям». Какие темы обсудили Путин и Трамп в Хельсинки

Президенты России и США подвели итоги встречи в Хельсинки. 16 июля в столице Финляндии прошли, по сути, первые полноформатные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств более двух часов беседовали с глазу на глаз, после чего встреча продолжилась в расширенном формате. 16.07.2018. Целый день в этих цифрах эксперты и специалисты в нумералогии искали скрытый смысл. А журналисты (только аккредитовано 1500) с самого утра были в предвкушении переговоров. Президентский дворец в Хельсинки по воле случая стал главным ньюс-мейкером. Путин и Трамп встречались два раза в ходе международных саммитов – в Германии и во Вьетнаме, не единожды говорили по телефону. Но к полноценной «двусторонке» пришли впервые. Исторической встрече предшествовал визит в Москву советника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона (вашингтонского «ястреба», как его называют).

Всё говорит о том, что и Кремль, и Белый дом к встрече готовились. Кстати, о настроенности на диалог заговорили еще в марте после того, как Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах. А, к примеру, во время недавнего саммита лидеров «Большой семерки» Трамп скажет: «Россия должна быть за столом переговоров».

Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений Белорусского государственного университета:

Для Трампа это будет определенный урок, как вести себя с лидером России. Путин опытный политик, он немногословный. Для Путина же это возможность убедить в чем-то Трампа. Уже с самого утра в городе повышенные меры безопасности. Тысячи полицейских на улицах, перекрытый центр, заварили даже канализационные люки. Подготовка чувствовалась в уличных баннерах с именами президентов, даже футболки выпустили специально к саммиту.

Ну а тем временем, эксперты обсуждали, что же все-таки означает этот «встречный ход». Кто-то даже назвал его дипломатической победой. Тем более некая напряженности в отношениях России и США сложилась исторически. Стоит вспомнить хотя бы времена холодной войны. Разногласия никуда не ушли и после распада СССР. Лишь несколько последних фактов – взаимная высылка дипломатов, закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге и одновременно российского консульства в Сиэтле. А еще, новая гонка вооружения между странами.

Евгений Прейгерман, политолог:

Помимо этого саммита, понадобится очень серьезная работа на экспертном уровне. Последующие саммиты, встречи будут отражать не только двусторонние аспекты – Вашингтон-Москва – но и другие.

В итоге, на обсуждение самых важных и судьбоносных вопросов заложили около трех часов. Получилось, конечно, больше. Небольшому опозданию Владимира Путина никто не удивился. Все ждали встречу тет-а-тет. Рядом лишь переводчики. Путин и Трамп интеллигентно предложат друг другу первое слово. В итоге, о важности встречи Владимир Путин скажет первым.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным болевым точкам в мире, которых достаточно много. А вот Дональд Трамп первым делом выскажется о футболе. Мол, игры смотрел, к примеру, вчерашний финал.

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки:

В первую очередь, я хотел бы поздравить вас с успешным окончанием чемпионата мира по футболу, одного из лучших в истории.

После обмена любезностями – сразу к делу. В центре внимания политиков – военные вопросы, торговля, ядерное вооружение. После пяти протокольных минут двери будут закрыты для журналистов. Далее переговоры в расширенном составе и, наконец, итоговая пресс-конференция двух президентов.