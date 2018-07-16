Число жертв теракта на предвыборном митинге в Пакистане выросло до 150

Новости Пакистана. В Пакистане растет число жертв одного из самых крупных терактов за последние годы. В списке погибших уже 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 июля смертник подорвал себя на предвыборном митинге, где присутствовало около тысячи человек.