Число жертв теракта на предвыборном митинге в Пакистане выросло до 150

Новости Пакистана. В Пакистане растет число жертв одного из самых крупных терактов за последние годы. В списке погибших уже 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. В Пакистане растет число жертв одного из самых крупных терактов за последние годы. В списке погибших уже 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
13 июля смертник подорвал себя на предвыборном митинге, где присутствовало около тысячи человек.
Террорист, на котором было до 20 килограммов взрывчатки, смог пробраться в плотную толпу и привести устройство в действие. Сообщается о сотнях раненных.