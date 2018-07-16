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Число жертв теракта на предвыборном митинге в Пакистане выросло до 150

16 июля 2018 11:13
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Новости Пакистана. В Пакистане растет число жертв одного из самых крупных терактов за последние годы. В списке погибших уже 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв теракта на предвыборном митинге в Пакистане выросло до 150-1

13 июля смертник подорвал себя на предвыборном митинге, где присутствовало около тысячи человек.

Число жертв теракта на предвыборном митинге в Пакистане выросло до 150-4

Террорист, на котором было до 20 килограммов взрывчатки, смог пробраться в плотную толпу и привести устройство в действие. Сообщается о сотнях раненных.

# Теракт # Фотофакт

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