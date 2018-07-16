Общение вышло за рамки отведенного времени: что известно о встрече Трампа и Путина в Хельсинки

Новости мира. В столице Финляндии проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первые полноформатные переговоры двух лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В столице Финляндии проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первые полноформатные переговоры двух лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча политиков в Хельсинки была назначена на час дня, однако ни один из них не прибыл вовремя.
Приветствуя российского лидера, Трамп поздравил его с успешным проведением чемпионата мира по футболу. После приветственной речи оба президента продолжили общение в формате один на один.
О чем говорят политики, пока не сообщается, но уже известно, что общение вышло за рамки отведенного времени.
Все подробности журналисты надеются получить на пресс-конференции, которая запланирована на 18:00. Тем временем в финской полиции рассказали, что переговоры Путина и Трампа проходит в штатном режиме, без серьезных ЧП.