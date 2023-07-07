Украина отправила заявку на вступление в Транстихоокеанское партнёрство

Киев официально подал заявку на участие в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Об этом информирует NHK, пишет РИА Новости.

О заявке с украинской стороны сообщила Новая Зеландия. Страна председательствует сейчас в организации. Сообщается, что Украина выразила намерение вступить в соглашение в мае. Таким образом Киев намерен укреплять связи в экономическом плане со странами-участницами.

Для присоединения Украины к организации нужно согласие всех одиннадцати стран. В текущем месяце на министерском совещании государств-участниц этот вопрос будет вынесен на обсуждение.