Прямой эфир

Таких масштабных акций не было с Рождества. Германию охватили антиковидные протесты

09 марта 2022 06:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

COVID-19 по-прежнему создает информационные поводы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Германии прошли крупные протесты против вакцинации и коронавирусных ограничений.  

Таких масштабных акций не было с Рождества. Германию охватили антиковидные протесты-1

От Нюрнберга до маленьких поселков – массовые демонстрации захлестнули почти 3 500 немецких городов. В том числе Мюнхен, Фрайбург, Гамбург и Дюсельдорф. Таких масштабных акций Германия не видела со времен Рождества, когда антиковидные протесты проходили каждые выходные.   

Таких масштабных акций не было с Рождества. Германию охватили антиковидные протесты-4

Посчитать митингующих сейчас почти невозможно. Ясно, что суммарно участников не менее полумиллиона. О серьезных инцидентах во время протестов не сообщается.  

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Четвёртый этап переговоров между Киевом и Москвой назначен на 10 марта
09 марта 2022 06:40

Четвёртый этап переговоров между Киевом и Москвой назначен на 10 марта

Более 430 тонн. Россия продолжает везти гуманитарную помощь в самые горячие районы Украины
08 марта 2022 18:39

Более 430 тонн. Россия продолжает везти гуманитарную помощь в самые горячие районы Украины

Зеленский: «Мы никогда не хотели быть страной, которая на коленях умоляет НАТО о чём-либо»
08 марта 2022 18:32

Зеленский: «Мы никогда не хотели быть страной, которая на коленях умоляет НАТО о чём-либо»