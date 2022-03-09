Таких масштабных акций не было с Рождества. Германию охватили антиковидные протесты

COVID-19 по-прежнему создает информационные поводы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Германии прошли крупные протесты против вакцинации и коронавирусных ограничений.
COVID-19 по-прежнему создает информационные поводы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Германии прошли крупные протесты против вакцинации и коронавирусных ограничений.
От Нюрнберга до маленьких поселков – массовые демонстрации захлестнули почти 3 500 немецких городов. В том числе Мюнхен, Фрайбург, Гамбург и Дюсельдорф. Таких масштабных акций Германия не видела со времен Рождества, когда антиковидные протесты проходили каждые выходные.
Посчитать митингующих сейчас почти невозможно. Ясно, что суммарно участников не менее полумиллиона. О серьезных инцидентах во время протестов не сообщается.