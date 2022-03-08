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Украина получает оружие из 15 стран – Пентагон

08 марта 2022 10:13
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Новости Украины. Ситуацию же на юго-востоке Украины сложно назвать спокойной. За утро 8 марта Донецк подвергался обстрелам уже четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бои идут в Мариуполе.

Украина получает оружие из 15 стран – Пентагон-1

Тем не менее освободить от украинских военных Луганской Народной Милиции удалось уже 54 населенных пункта. И пока совместными усилиями России, ЛНР и ДНР людей от конфликта спасают, в Киеве надеются все больше участников в него привлечь. По заявлению Пентагона, Украина сейчас получает оружие из 15 стран.

Украина получает оружие из 15 стран – Пентагон-4

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# Международная политика # Екатерина Забенько # Фотофакт

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