Украина получает оружие из 15 стран – Пентагон

Новости Украины. Ситуацию же на юго-востоке Украины сложно назвать спокойной. За утро 8 марта Донецк подвергался обстрелам уже четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бои идут в Мариуполе.

Тем не менее освободить от украинских военных Луганской Народной Милиции удалось уже 54 населенных пункта. И пока совместными усилиями России, ЛНР и ДНР людей от конфликта спасают, в Киеве надеются все больше участников в него привлечь. По заявлению Пентагона, Украина сейчас получает оружие из 15 стран.