Украина получает оружие из 15 стран – Пентагон

Новости Украины. Ситуацию же на юго-востоке Украины сложно назвать спокойной. За утро 8 марта Донецк подвергался обстрелам уже четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бои идут в Мариуполе.
Новости Украины. Ситуацию же на юго-востоке Украины сложно назвать спокойной. За утро 8 марта Донецк подвергался обстрелам уже четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бои идут в Мариуполе.
Тем не менее освободить от украинских военных Луганской Народной Милиции удалось уже 54 населенных пункта. И пока совместными усилиями России, ЛНР и ДНР людей от конфликта спасают, в Киеве надеются все больше участников в него привлечь. По заявлению Пентагона, Украина сейчас получает оружие из 15 стран.
Читайте также:
Английский NLAW, американские Javelin. Народная милиция ДНР показала захваченное натовское оружие
Политолог из Турции: Украина становится примером, что сотрудничество с США и Великобританией безопасности не приносит
«Такого не было даже в 2014 году». Местная жительница об обстановке в Донбассе