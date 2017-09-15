«Напишите, что это такое»: неизвестное чудовище выбросило на берег после урагана «Харви»

Новости Великобритании. Загадочное существо выбросило течением на берег в американском штате Техас. Все произошло после урагана «Харви».



Фотографии, на которых запечатлено чудище с огромными острыми зубами, на своей странице в социальной сети выложила Прити Десай. Девушка обратилась к интернет-сообществу с просьбой помочь установить, что это за животное. Дома уходят под воду, люди уезжают из города: 10 фото разрушительного тропического урагана в США.

«OK, Twitter-биологи, напишите, что это такое. Найдено на пляже в Техас-Сити, штат Техас», – написала она. Комментаторы предлагали свои варианты, среди которых встречались и абсурдные. Многие сошлись на том, что это огромная рыба. «Моим первым чувством было любопытство – я хотела узнать, что же это, черт возьми, за зверь», – заявила Прити в интервью BBC.