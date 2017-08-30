Дома уходят под воду, люди уезжают из города: 10 фото разрушительного тропического урагана в США

Новости США. Несколько дней назад на американский штат Техас обрушился крупнейший за последние 12 лет ураган «Харви».

Город Хьюстон почти наполовину ушел под воду. Более 13 000 человек были спасены после сильнейшего дождя, который сейчас называют самым мощным тропическим ливнем в истории США. Сумма ущерба, нанесенного ураганом, составляет более 20 миллиардов долларов и это далеко не окончательная цифра. По информации экспертов, эта стихия может стать самой дорогой в истории США.

Из-за мародерства в городе введен комендантский час – здесь подробнее.

Мы собрали 10 снимков разрушительной природной катастрофы, которая обрушилась на США. По прогнозам метеорологов, уровень воды через несколько дней может пойти на убыль.