«Я никогда в жизни не видел ничего подобного»: взрыв в лондонском метро в рассказах очевидцев

Новости Великобритании. 15 сентября 2017 в 8.20 утра в лондонском метро прогремел взрыв. Скотланд-Ярд подтвердила версию о том, что это был террористический акт. По данным службы здравоохранения Англии, оказывается помощь 22 пострадавшим, 18 из которых были доставлены в больницу на скорой, четверо пришли самостоятельно. 33-летний Льюк Уолмсли рассказал, что видел женщину с полностью обгоревшей на двух ногах кожей. Он также утверждает, что видел 10-летнего мальчика с повреждениями, и что у всех были похожие ожоги на лицах и головах.

Льюк Уолмсли:

В конце вагона была вспышка, которая охватила поезд. Из вагона выходил по-настоящему едкий запах.

Там была девушка, на ногах у которой не было кожи и с которой сорвало всю одежду. Там был 10-летний мальчик с ожогами на лодыжках. Была еще одна девушка, у которой сгорели одежда и волосы.

Среди людей, которые попали в тот вагон, было много раненых, и у всех, кто оказался поблизости, были похожие ожоги на голове.

Сначала мы услышали пронзительный крик, и, оглянувшись, увидели вспышку, а затем дым и бегущих людей. Это был сущий ад, настоящий кошмар. Люди кричали: «У него нож! У него нож!». Я не видел никого с ножом.

Когда люди побежали, раздался запах обожженных человеческих тел. Было больше 30 раненых. Вагон был полный, и у каждого было какое-то повреждение.

27-летняя Эмма Стеви описывает происходившее как «паническое бегство людей». Эмма Стеви:

Я слышала крики «Беги, беги». Мы вышли. Люди в панике бежали вниз по ступенькам.

Под ногами лежали люди. Была ужасная давка. Куча-мала из людей. Меня не покидала мысль о том, что «со мной все будет хорошо».

У меня под ногами была беременная женщина, и я очень старалась не наступить на нее.

Ричард Айлмер-Холл в интервью Sky News:

На ступеньках было несколько пострадавших в давке. Люди попадали в толпу, и по ним шли вниз. Полиция эвакуировала всех достаточно быстро.

Люди кричали и толкались. Там вроде бы был террорист с оружием. Или что-то такое. Было огромное количество людей в слезах. Когда все закончилось, их утешали и оказывали помощь. Была всеобщая паника.

Женщина из того вагона описала взрыв как «клуб дыма и пламя, вырвавшееся из него».

24-летняя Люси и 29-летний Фабин ехали на работу, когда прогремел взрыв. Люси:

Мы слышали только крики и видели разбегавшихся людей. Напуганные люди бежали по ступенькам и падали. Там был школьник, которого подняли, когда он упал. Он был одет в школьную форму, и ему было около 10 лет. Он плакал и находился в стрессовом состоянии.

24-летний фитнес-инструктор Ниви Шокунби находился в момент взрыва в соседнем вагоне. Ниви Шокунби:

Я никогда не видел ничего подобного. Это было как будто в кино. Я подумал, что это была кислота. Это было как секундный взрыв. Было желание бежать.

Я направился к вагону, в котором взорвалась бомба. Какая-то женщина сказала, что мне не следует туда заходить. Я увидел маленького мальчика со ссадинами на лице, который плакал, пытаясь найти брата. Там была женщина вся в крови. Все бежали. Я никогда не видел ничего подобного.

Были люди, получившие ожоги во время взрыва, и люди, пострадавшие в давке. 24-летний Роб Партинтон:

Мы были буквально в нескольких минутах от Парсонс Грин, когда поезд вдруг остановился.

Я видел, как люди бежали по путям в противоположном направлении. Я не слышал криков, но видел много убегавших людей. Нас задержали на станции в течение получаса. Там довольно суетно: много полиции и собак. До ужаса напуганные свидетели заявляют, что там паническое бегство, так как люди «кричат и бегут от поездов».