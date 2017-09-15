Испуганные пассажиры в крови и с обожженными руками, ногами, лицами и волосами убегали: взрыв в лондонском метро
Новости Великобритании. Скотланд-Ярд подтвердила версию о том, что взрыв в лондонском метро был террористическим актом. Есть опасения, что подозреваемый вооружен и оставил другие взрывные устройства.
Полиция разыскивает оставившего в час пик в метро самодельную бомбу в ведре. Устройство могло убить большое количество людей, но не сработал детонатор. Вагон вспыхнул. Пострадали, по меньшей мере, 22 человека.
Испуганные пассажиры в крови и с обожженными руками, ногами, лицами и волосами убегали, спасая свою жизнь.
По словам очевидцев, раздался громкий взрыв, за которым последовала вспышка, и пламя охватило пассажиров.
Другие свидетели сообщают, что видели женщину, у которой «не было кожи на ногах» и 10-летнего мальчика с обожженным телом.
Льюк Уорсми:
Взрыв был похож на вспыхнувшую в конце вагона огромную спичку. Люди бросились в рассыпную. Каждый спасал себя. У тех, кого охватило пламенем, были серьезные ожоги на ногах. Это был час пик. В поезде были люди молодого и пожилого возраста и школьники. Я видел, как няни уводили 5- и 6-леток подальше от бегущих людей.
По материалам Daily Mail. Перевод: Мария Харзеева