Испуганные пассажиры в крови и с обожженными руками, ногами, лицами и волосами убегали: взрыв в лондонском метро

Новости Великобритании. Скотланд-Ярд подтвердила версию о том, что взрыв в лондонском метро был террористическим актом. Есть опасения, что подозреваемый вооружен и оставил другие взрывные устройства. Полиция разыскивает оставившего в час пик в метро самодельную бомбу в ведре. Устройство могло убить большое количество людей, но не сработал детонатор. Вагон вспыхнул. Пострадали, по меньшей мере, 22 человека.

Испуганные пассажиры в крови и с обожженными руками, ногами, лицами и волосами убегали, спасая свою жизнь. По словам очевидцев, раздался громкий взрыв, за которым последовала вспышка, и пламя охватило пассажиров.

Другие свидетели сообщают, что видели женщину, у которой «не было кожи на ногах» и 10-летнего мальчика с обожженным телом.