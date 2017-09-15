Взрыв в лондонском метро: что известно к этому часу

Новости Беларуси. Личность предполагаемого террориста из лондонского метро установлена. Имя злоумышленника пока не называют, ведется розыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, взрывное устройство сдетанировало утром в переполненном вагоне. В результате были ранены более 20 человек. В один миг спокойный лондонский квартал, в котором живут в основном небогатые британцы и снимают жилье иностранные студенты и туристы, наполнился кошмаром. В Лондоне снова теракт. И это официальное заявление Скотленд-Ярда. Расследование переходит к контртеррористическому подразделению.

Адриан Хансток, заместитель главного констебля транспортной полиции Великобритании:

Сигнал в полицию поступил примерно в 8:20. Сообщалось о пожаре в поезде на станции метро «Парсонс-грин». Пока рано говорить о точной причине возгорания. Взрыв происходит в самый час пик. Поезд переполнен и движется в подземном тоннеле. Что-то срабатывает в белом контейнере, вспышка, пожар... Так рассказывают очевидцы. Вагон моментально наполняется едким дымом. Машинист поезда принимает верное решение: ведет состав на открытую часть метро – станцию «Парсонс-грин», где задымление менее опасно для жизни. Останавливает. Люди с обожженными лицами и сгоревшими волосами буквально высыпают из вагона на перрон навстречу ничего не подозревающим пассажирам. Все вместе бегут на выход – благо путь от перрона короткий, но как раз здесь происходит давка.

Оланий Шокунби, очевидец:

Я посмотрел налево и увидел сотни бегущих людей. Слышал крики, так много криков! Я побежал. Мы все пытались выбраться со станции. В больницы Лондона увозят более 20 человек. У одной женщины сильно обожжено все тело.