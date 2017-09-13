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Много живности выбросило на берег, всякая невидаль и водоросли: муж Наташи Королевой вел дневник урагана «Ирма» из Майями

13 сентября 2017 15:17
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Новости США. Муж Наташи Королевой – Сергей Глушко оказался в Майями во время урагана «Ирма», который в США называют самым разрушительным за последнее десятилетие.

На своей странице в Instagram актер и танцор публиковал короткие ролики, в которых делился с подписчиками ситуацией в одном из крупных городов Флориды. У Глушко получился настоящий дневник «Ирмы».

Много живности выбросило на берег, всякая невидаль и водоросли: муж Наташи Королевой вел дневник урагана «Ирма» из Майями-1

Фото: личная страница в Instagram Сергея Глушко

В пятницу Глушко анонсировал приближение стихии. «Готовимся к урагану», – так танцор начал свое первое видео, посвященное «Ирме». И спросил у пользователей

Сергей Глушко:
Вы не уехали из Флориды? У меня знакомый сейчас все таки решил произвести эвакуэйшн на вакейшн)) Ветер надвигается...

Много живности выбросило на берег, всякая невидаль и водоросли: муж Наташи Королевой вел дневник урагана «Ирма» из Майями-4

Фото: личная страница в Instagram Сергея Глушко

Когда стихия начала усиливаться, Сергей рассказывал о происходящем, показывая ситуацию из окон своей квартиры в Майями с видом на океан.

«В Майями поднялся ветер, но он пока не сильный. Ждем утра». Через 12 часов Глушко отметил, что начинается сильный ветер с дождем, но все пока достаточно адекватно.

Сергей Глушко:
Начался дождь, очень мелкий, но плотный и ветер. Пока терпимо.

Много живности выбросило на берег, всякая невидаль и водоросли: муж Наташи Королевой вел дневник урагана «Ирма» из Майями-7

Фото: личная страница в Instagram Сергея Глушко

Погода стала ухудшаться. По словам Глушко, «начался трэш. Мы были готовы убегать в катакомбы, потому что «лупило» так, что, казалось, вынесет окна. За бортом ничего не видно и периодически стихия отдает в окна».  

«Я никогда в жизни не была так напугана»: ураган «Ирма» в рассказах очевидцев

Дом, в котором находилась семья Наташи Королевой, немного затопило – на видео видно, что собирается вода, которая идет прямо под пол, и за окном слышны завывания ветра.

Много живности выбросило на берег, всякая невидаль и водоросли: муж Наташи Королевой вел дневник урагана «Ирма» из Майями-10

Фото: личная страница в Instagram Сергея Глушко

Сергей Глушко:
На улице светопреставление. Подтоплений на дорогах пока нет, но очень сильный ветер. Стоит рокот. «Ирма» уже здесь. Будем надеяться, что выстоим. Прибавилось дождя. Похоже на снежное шоу Славы Полунина, только это водяное шоу «Ирмы». Очень сильный дождь.

Много живности выбросило на берег, всякая невидаль и водоросли: муж Наташи Королевой вел дневник урагана «Ирма» из Майями-13

Фото: личная страница в Instagram Сергея Глушко

В одном из видео был слышен голос мамы певицы Наташи Королевой – Людмилы. Зять и теща отмечали, что «ничего не видно за окном, но русские не сдаются».

После окончания стихии Сергей Глушко вышел на улицу оценить последствия урагана.

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В течение нескольких роликов он осматривал дороги, прошел дорогу до пляжа и посмотрел, что и кого стихия вынесла на берег.

Много живности выбросило на берег, всякая невидаль и водоросли: муж Наташи Королевой вел дневник урагана «Ирма» из Майями-16

Фото: личная страница в Instagram Сергея Глушко

Сергей Глушко:
Сразу встречает панорама ободранных деревьев. Кусты поредели, но все равно многие деревья выстояли. Дороги пустые, светофоры не работают, люди постепенно выползают из убежищ, разбиты стекла, по дорогам разбросаны ветки и кокосы. Много живности выбросило на берег, здесь всякая невидаль и водоросли.

Много живности выбросило на берег, всякая невидаль и водоросли: муж Наташи Королевой вел дневник урагана «Ирма» из Майями-19

Фото: личная страница в Instagram Сергея Глушко

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