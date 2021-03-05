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Нацгвардия США будет охранять Капитолий ещё два месяца. Опасаются повторной атаки на здание Конгресса

05 марта 2021 17:00
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Новости США. Бойцы Национальной гвардии США будут охранять Капитолий еще два месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военных попросили остаться, опасаясь повторной атаки на здание Конгресса. Окончательное решение по этому вопросу должен принять Пентагон.

Нацгвардия США будет охранять Капитолий ещё два месяца. Опасаются повторной атаки на здание Конгресса-1

Меры безопасности в Вашингтоне усилили после сообщений о возможных провокациях сторонников так называемой теории заговора, которые верят, что экс-президент Трамп еще может вернуться в Белый дом. В Вашингтоне сейчас пять тысяч бойцов. Они находятся в городе с января 2021 года, когда произошли штурм Капитолия и инаугурация Джо Байдена.

# Акции протеста # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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