Нацгвардия США будет охранять Капитолий ещё два месяца. Опасаются повторной атаки на здание Конгресса

Новости США. Бойцы Национальной гвардии США будут охранять Капитолий еще два месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военных попросили остаться, опасаясь повторной атаки на здание Конгресса. Окончательное решение по этому вопросу должен принять Пентагон.

Меры безопасности в Вашингтоне усилили после сообщений о возможных провокациях сторонников так называемой теории заговора, которые верят, что экс-президент Трамп еще может вернуться в Белый дом. В Вашингтоне сейчас пять тысяч бойцов. Они находятся в городе с января 2021 года, когда произошли штурм Капитолия и инаугурация Джо Байдена.