В Японии вспоминают жертв стихийного бедствия. К «телефону ветра» съезжаются тысячи жителей со всей страны

Новости Японии. Житель Японии, где в эти дни вспоминают жертв мощного землетрясения и цунами, построил необычную телефонную будку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о природных катаклизмах, произошедших 11 марта 2011 года. Тогда в результате стихии погибли почти 16 тысяч человек, сотни жителей до сих пор числятся пропавшими без вести.