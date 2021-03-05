В Японии вспоминают жертв стихийного бедствия. К «телефону ветра» съезжаются тысячи жителей со всей страны

Новости Японии. Житель Японии, где в эти дни вспоминают жертв мощного землетрясения и цунами, построил необычную телефонную будку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Житель Японии, где в эти дни вспоминают жертв мощного землетрясения и цунами, построил необычную телефонную будку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о природных катаклизмах, произошедших 11 марта 2011 года. Тогда в результате стихии погибли почти 16 тысяч человек, сотни жителей до сих пор числятся пропавшими без вести.
С помощью телефона люди могут позвонить своим умершим близким, попрощаться с ними либо поделиться новостями. Автор идеи надеется, что благодаря такому разговору люди получат хотя бы немного утешения и спокойствия. Необычная услуга пользуется большим спросом. К будке, которую уже прозвали «телефоном ветра», съезжаются тысячи жителей со всей страны.