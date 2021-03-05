Прямой эфир

В Японии вспоминают жертв стихийного бедствия. К «телефону ветра» съезжаются тысячи жителей со всей страны

05 марта 2021 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Житель Японии, где в эти дни вспоминают жертв мощного землетрясения и цунами, построил необычную телефонную будку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии вспоминают жертв стихийного бедствия. К «телефону ветра» съезжаются тысячи жителей со всей страны-1

Речь идет о природных катаклизмах, произошедших 11 марта 2011 года. Тогда в результате стихии погибли почти 16 тысяч человек, сотни жителей до сих пор числятся пропавшими без вести.

В Японии вспоминают жертв стихийного бедствия. К «телефону ветра» съезжаются тысячи жителей со всей страны-4

С помощью телефона люди могут позвонить своим умершим близким, попрощаться с ними либо поделиться новостями. Автор идеи надеется, что благодаря такому разговору люди получат хотя бы немного утешения и спокойствия. Необычная услуга пользуется большим спросом. К будке, которую уже прозвали «телефоном ветра», съезжаются тысячи жителей со всей страны.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Израиль, Дания и Австрия объявили о начале совместной разработки вакцины от коронавируса
05 марта 2021 13:07

Израиль, Дания и Австрия объявили о начале совместной разработки вакцины от коронавируса

Связь была потеряна спустя 1,5 часа после вылета. В Турции разбился военный самолёт
05 марта 2021 09:59

Связь была потеряна спустя 1,5 часа после вылета. В Турции разбился военный самолёт

Израиль объявил о победе над коронавирусом. Там вакцинированы около 90% жителей
05 марта 2021 09:43

Израиль объявил о победе над коронавирусом. Там вакцинированы около 90% жителей