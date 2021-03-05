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Военные Мьянмы попытались снять со счёта в США 1 млрд долларов. Транзакцию заблокировали

05 марта 2021 13:12
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Новости Мьянмы. Захватившие власть в Мьянме попытались снять миллиард долларов со счета страны в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные Мьянмы попытались снять со счёта в США 1 млрд долларов. Транзакцию заблокировали-1

Перевести средства намеревались от имени Центрального банка Мьянмы, однако американское финансовое учреждение остановило операцию. Вскоре после этой ситуации президент Байден издал указ, который позволяет заблокировать транзакцию на неопределенный срок.

Военные Мьянмы попытались снять со счёта в США 1 млрд долларов. Транзакцию заблокировали-4

Мьянма уже больше месяца находится под контролем военных. Переворот произошел из-за недовольства результатами парламентских выборов. Городские улицы страны в прямом смысле слова превратились в поле боя. Для разгона протестующих силовики применяют слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и даже огнестрельное оружие. С начала массовых демонстраций погибли 54 жителя. Задержаны более 1 700 человек. Среди них – журналисты, медработники, учителя, монахи и политические активисты.

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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