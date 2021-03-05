В мире растёт недовольство ограничениями из-за коронавируса. Во Франции протестуют представители культуры и фермеры

Новости Франции. В мире нарастает недовольство карантинными ограничениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уставшие от изоляции и лишенные заработка все чаще выражают свое возмущение на улицах. В Париже на протест вышли представители сферы культуры.

Они требуют от властей разрешить им нормально работать. Из-за пандемии в стране закрыты все музеи, театры и галереи. Люди попросту остались без средств к существованию. Недовольны французы и состоянием сельскохозяйственной промышленности.