На юге Мексики автобус вылетел с горной дороги и перевернулся – 11 человек погибли

По меньшей мере 11 человек погибли в ДТП на юге Мексики. Автобус на полной скорости вылетел с горной дороги и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 пострадавших доставлены в больницы. Двое из них – в тяжелом состоянии, поэтому не исключено, что количество жертв может возрасти. По данным СМИ, в момент ЧП в салоне находились около 40 пассажиров. Причины аварии уточняются. По предварительной версии полиции, водитель потерял управление на опасном повороте из-за технической неисправности автобуса.