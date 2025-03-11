Прямой эфир

На юге Мексики автобус вылетел с горной дороги и перевернулся – 11 человек погибли

11 марта 2025 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По меньшей мере 11 человек погибли в ДТП на юге Мексики. Автобус на полной скорости вылетел с горной дороги и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На юге Мексики автобус вылетел с горной дороги и перевернулся – 11 человек погибли-2

12 пострадавших доставлены в больницы. Двое из них – в тяжелом состоянии, поэтому не исключено, что количество жертв может возрасти. По данным СМИ, в момент ЧП в салоне находились около 40 пассажиров. Причины аварии уточняются. По предварительной версии полиции, водитель потерял управление на опасном повороте из-за технической неисправности автобуса.

# Мексика # Авария автобуса # ДТП

Другие новости рубрики

Все новости
Вучич выступил с предупреждением, что 15 марта в Сербии возможна попытка захвата власти
11 марта 2025 06:59

Вучич выступил с предупреждением, что 15 марта в Сербии возможна попытка захвата власти

В Эстонии распалась правящая коалиция
11 марта 2025 06:56

В Эстонии распалась правящая коалиция

Уровень загрязнения воздуха в ЕС превышает нормы ВОЗ
11 марта 2025 06:55

Уровень загрязнения воздуха в ЕС превышает нормы ВОЗ