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Вучич выступил с предупреждением, что 15 марта в Сербии возможна попытка захвата власти

11 марта 2025 06:59
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В Сербии не прекращаются протесты после трагедии в Нови-Саде, где из-за обрушения конструкции на местном вокзале погибли 15 человек. В Белграде заблокировали здание национального радио и телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вучич выступил с предупреждением, что 15 марта в Сербии возможна попытка захвата власти-2

Митингующие не пропускали сотрудников и журналистов на работу. Для наведения порядка на место прибыл спецназ. Полиции удалось оттеснить протестующих, при этом пострадал один человек. С травмами он доставлен в больницу. Президент Сербии Александр Вучич выступил с предупреждением, что 15 марта в стране возможна попытка захвата власти. Протестующие попытаются занять здания парламента и Конституционного суда. Цель таких действий – принуждение власти к формированию переходного правительства. Вучич предупредил, что участники таких захватов будут задерживаться полицией и получат большие тюремные сроки.

# Сербия # Александр Вучич # Протесты

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