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Новости по тегу #Мексика

Мощный ураган парализовал прибрежные районы Мексики
25 сентября 2026 06:47

Мощный ураган парализовал прибрежные районы Мексики

Рекордные массы саргассума парализуют курорты Мексики
29 июля 2026 06:56

Рекордные массы саргассума парализуют курорты Мексики

В мексиканском штате Пуэбла произошло вооруженное нападение – погибли 10 человек
18 мая 2026 07:27

В мексиканском штате Пуэбла произошло вооруженное нападение – погибли 10 человек

Около тысячи авто сгорели при пожаре на штрафстоянке в Мексике
01 апреля 2026 13:58

Около тысячи авто сгорели при пожаре на штрафстоянке в Мексике

В Мексике полиция спасла около 300 нелегальных мигрантов
25 марта 2026 06:51

В Мексике полиция спасла около 300 нелегальных мигрантов

В Мехико усилили меры безопасности после гибели главы наркокартеля
24 февраля 2026 09:02

В Мехико усилили меры безопасности после гибели главы наркокартеля

В 10 штатах Мексики ввели режим чрезвычайной ситуации
23 февраля 2026 18:07

В 10 штатах Мексики ввели режим чрезвычайной ситуации

В Мексике начались беспорядки из-за слухов о ликвидации главы наркокартеля
23 февраля 2026 07:23

В Мексике начались беспорядки из-за слухов о ликвидации главы наркокартеля

В Мехико парашютиста сняли с городского светофора
11 декабря 2025 07:59

В Мехико парашютиста сняли с городского светофора

В Мексике прошли марши за равные права женщин
27 ноября 2025 07:41

В Мексике прошли марши за равные права женщин

В Мексике вспыхнули массовые протесты после убийства мэра города Уруапана
05 ноября 2025 07:29

В Мексике вспыхнули массовые протесты после убийства мэра города Уруапана

В Мексике застрелили мэра во время празднования Дня мертвых
03 ноября 2025 09:05

В Мексике застрелили мэра во время празднования Дня мертвых