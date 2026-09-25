Новости по тегу #Мексика

В прибрежных штатах отменены занятия в школах и работа ведомств, развернуты экстренные убежища.
Саргассум дрейфует через Атлантику огромными массивами и выбрасывается на побережье под действием течений. На суше он быстро гниет, выделяя резкий запах, из-за которого туристы массово отменяют поездки.
Среди жертв – шесть мужчин, три женщины и несовершеннолетний.
О жертвах и пострадавших – не сообщается.
При проверке брошенного грузовика патрульные обнаружили людей, запертых в кузове.
Новость о его смерти вызвала волну насилия сразу в нескольких регионах. Челны картеля подожгли автомобили и коммерческие объекты, перекрыли трассы, фактически парализовав движение в ряде штатов.
Пока же силовикам удалось ликвидировать 27 нападавших боевиков. Власти заявляют, что ситуация под контролем, однако вскоре может стать еще более взрывоопасной.
Согласно сообщению издания, он был убит в ходе специальной операции армии в штате Халиско. Именно там были зафиксированы поджоги в Гвадалахаре и Пуэрто-Вальярте.
Парашютист, прыгнувший с легкого самолета, приземлился на проспекте, где его купол зацепился за светофор.
Демонстранты требовали от властей положить конец дискриминации при найме и оплате труда, когда за одну и ту же работу представительницы слабого пола получают гораздо меньше.
Активисты собрались у здания правительства штата, требуя справедливости в расследовании смерти градоначальника и наказания виновных.
Полиция задержала двоих подозреваемых, а третий нападавший был убит.
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