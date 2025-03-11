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В Эстонии распалась правящая коалиция

11 марта 2025 06:56
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Политический кризис назревает в Эстонии. Социал-демократическая партия исключена из коалиции, которая правит в стране с 2023 года. Об этом заявил министр внутренних дел и лидер социал-демократов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии распалась правящая коалиция-2

Ответственность за распад союза он возложил на премьер-министра и государственного секретаря, которые представляют Партию реформ. Ее рейтинг в последнее время достиг исторического минимума. Отметим, на прошлой неделе представители коалиционного правительства выступили с резкой критикой социал-демократов. В частности, недовольство высказано в отношении позиции партнеров по реформе местных выборов и реализации экономической программы правительства. На фоне нынешнего кризиса оппозиция призывает провести досрочные выборы.

# Европейский союз # Международная политика

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