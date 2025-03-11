Уровень загрязнения воздуха в ЕС превышает нормы ВОЗ

В странах Европы все чаще люди становятся жертвами загрязненного воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре года назад из-за вредных выбросов скончались почти 240 тысяч человек, а в 2023 году – 350 тысяч. На континенте на протяжении нескольких лет уровень диоксида азота превышает нормы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. В Северной Италии, Польше и Чехии основными источниками загрязнения остаются сжигание угля и сельскохозяйственный сектор. В Западной и Южной Европе – транспорт и промышленность.