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На улицы Афин вышло около 10 тысяч человек, требующих разобраться с причинами столкновения поездов

05 марта 2023 13:59
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Новости Греции. В Греции продолжаются протесты. Около 10 тысяч человек вышли на улицы Афин из-за столкновения двух поездов, в результате которого погибли по меньшей мере 57 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы Афин вышло около 10 тысяч человек, требующих разобраться с причинами столкновения поездов-1

Не обошлось без столкновений с полицией. Протестующие бросали в правоохранителей различные предметы, в том числе зажигательные смеси. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Демонстранты требуют от правительства наказать виновных. Причем, по мнению собравшихся, наказать нужно не только машиниста, который совершил ошибку.

Белорусов среди пострадавших в железнодорожной катастрофе в Греции нет – МИД. Подробнее здесь.

Виновны также местные власти и железнодорожные компании, поскольку гибель людей они назвали человеческим фактором.

На улицы Афин вышло около 10 тысяч человек, требующих разобраться с причинами столкновения поездов-4

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# Акции протеста # Новости Греции # Фотофакт

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