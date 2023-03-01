Белорусов среди пострадавших в железнодорожной катастрофе в Греции нет – МИД

Новости Греции. Среди пострадавших в крупной железнодорожной катастрофе в Греции граждан нашей страны нет. Об этом сообщили в МИД Беларуси. В результате столкновения поездов погибли 36 человек, еще 130 получили ранения. В Греции объявлен трехдневный траур. В связи с многочисленными жертвами аварии, соболезнование народу этой страны выразил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла ночью 1 марта на востоке страны. Недалеко от города Лариса на высокой скорости пассажирский поезд, который следовал из Афин в Салоники, столкнулся с грузовым составом. В результате некоторые вагоны сошли с рельсов и перевернулись, начался пожар.

Также в результате аварии оказались повреждены железнодорожные пути, остановлено движение поездов по 14 направлениям. Сейчас более 200 спасателей продолжают разбор завалов на месте трагедии. Во время аварии в пассажирском поезде находилось не менее 350 человек.

Мы услышали большой взрыв, потом переворачивались в вагоне, пока не упали на бок. Была паника, повсюду огонь, разбитые окна, люди кричали, мы оказались в ловушке. Но в итоге спрыгнули примерно с двух метров и приземлились на железные обломки.