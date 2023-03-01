Белорусов среди пострадавших в железнодорожной катастрофе в Греции нет – МИД
Новости Греции. Среди пострадавших в крупной железнодорожной катастрофе в Греции граждан нашей страны нет. Об этом сообщили в МИД Беларуси. В результате столкновения поездов погибли 36 человек, еще 130 получили ранения. В Греции объявлен трехдневный траур. В связи с многочисленными жертвами аварии, соболезнование народу этой страны выразил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла ночью 1 марта на востоке страны. Недалеко от города Лариса на высокой скорости пассажирский поезд, который следовал из Афин в Салоники, столкнулся с грузовым составом. В результате некоторые вагоны сошли с рельсов и перевернулись, начался пожар.
Также в результате аварии оказались повреждены железнодорожные пути, остановлено движение поездов по 14 направлениям. Сейчас более 200 спасателей продолжают разбор завалов на месте трагедии. Во время аварии в пассажирском поезде находилось не менее 350 человек.
Мы услышали большой взрыв, потом переворачивались в вагоне, пока не упали на бок. Была паника, повсюду огонь, разбитые окна, люди кричали, мы оказались в ловушке. Но в итоге спрыгнули примерно с двух метров и приземлились на железные обломки.
Обстоятельства катастрофы пока остаются не установленными. Ведется допрос стрелочника и начальника станции. В случае доказательства вины, ему грозит пожизненный срок. Тем временем министр транспорта Греции подал в отставку, не желая нести ответственность за самую смертоносную катастрофу в современной истории страны.
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