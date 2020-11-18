Рекордный рост случаев коронавируса за неделю. Число заболевших увеличилось на 4 миллиона

В мире – рекордный недельный прирост зараженных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число людей, у которых вирус подтвердился, увеличилось на 4 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Непростая эпидобстановка наблюдается в Польше, России и Великобритании. В Италии и Испании – антирекорд суточной смертности. А во Франции уже более 2 миллионов зараженных.