Рекордный рост случаев коронавируса за неделю. Число заболевших увеличилось на 4 миллиона
В мире – рекордный недельный прирост зараженных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число людей, у которых вирус подтвердился, увеличилось на 4 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это самый высокий показатель с начала пандемии.
Непростая эпидобстановка наблюдается в Польше, России и Великобритании. В Италии и Испании – антирекорд суточной смертности. А во Франции уже более 2 миллионов зараженных.
Для борьбы с распространением инфекции в Турции вводят частичный локдаун. В выходные дни с 20:00 до 10:00 будут закрыты кафе и рестораны. До конца года не откроются кинотеатры, а школьники продолжат обучение онлайн.
Несмотря на ослабление динамики роста зараженных, карантинные ограничения в Германии отменять пока не собираются. А в Нидерландах, напротив, решили постепенно отказываться от мер блокировки. Уже 19 ноября возобновить работу смогут театры, музеи, кино и библиотеки. По мнению правительства, полностью избавиться от ограничений можно будет лишь в январе 2021 года.
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