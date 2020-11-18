В Китае 34 человека пострадали при взрыве в ресторане

Новости Китая. В городе Милуо провинции Хунань прогремел взрыв в одном из ресторанов. За ним последовал пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В городе Милуо провинции Хунань прогремел взрыв в одном из ресторанов. За ним последовал пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате происшествия различные травмы получили 34 человека. Пострадавших доставили в близлежащую больницу. Когда пламя было потушено, специалисты обнаружили на месте происшествия небольшую канистру с газом.
Причины взрыва пока неизвестны. Ведется расследование.