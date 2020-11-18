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В Китае 34 человека пострадали при взрыве в ресторане

18 ноября 2020 16:20
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Новости Китая. В городе Милуо провинции Хунань прогремел взрыв в одном из ресторанов. За ним последовал пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае 34 человека пострадали при взрыве в ресторане-1

В результате происшествия различные травмы получили 34 человека. Пострадавших доставили в близлежащую больницу. Когда пламя было потушено, специалисты обнаружили на месте происшествия небольшую канистру с газом.

В Китае 34 человека пострадали при взрыве в ресторане-4

Причины взрыва пока неизвестны. Ведется расследование.

# Взрыв # Фотофакт

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