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Коронавирус в мире: что происходит в Австрии, Словении и Турции?

17 ноября 2020 10:12
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Новый день – новые ограничения. В Австрии на фоне пандемии начался повторный локдаун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус в мире: что происходит в Австрии, Словении и Турции?-1

До 6 декабря на территории страны будет действовать такой же жесткий карантин, как и во время весенней волны COVID-19. Жители могут покидать свои дома лишь по уважительной причине. Закрыты школы, детские сады, ряд предприятий и почти все магазины. Учащиеся переходят на дистанционное обучение.

В Словении между тем продлили режим эпидемии еще на 30 дней. Решение принято из-за высокой нагрузки на учреждения здравоохранения.

Коронавирус в мире: что происходит в Австрии, Словении и Турции?-4

В Турции тем временем за минувшие сутки зафиксирован наибольший с апреля прирост заболевших. Число инфицированных возросло на более чем 3 000 человек.

Непростая эпидемиологическая обстановка наблюдается также в Эстонии, Франции, США и Великобритании.

# Коронавирус # Фотофакт

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