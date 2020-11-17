Коронавирус в мире: что происходит в Австрии, Словении и Турции?

Новый день – новые ограничения. В Австрии на фоне пандемии начался повторный локдаун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 6 декабря на территории страны будет действовать такой же жесткий карантин, как и во время весенней волны COVID-19. Жители могут покидать свои дома лишь по уважительной причине. Закрыты школы, детские сады, ряд предприятий и почти все магазины. Учащиеся переходят на дистанционное обучение.

В Словении между тем продлили режим эпидемии еще на 30 дней. Решение принято из-за высокой нагрузки на учреждения здравоохранения.