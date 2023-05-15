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На президентских выборах в Турции у Эрдогана 49,35% голосов

15 мая 2023 06:40
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Новости Турции. В Турции завершился подсчет голосов на президентских выборах. Обработано 100 % бюллетеней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На президентских выборах в Турции у Эрдогана 49,35% голосов-1

Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,35 % голосов, его главного соперника, представителя оппозиции Кемаля Кылычдароглу, поддержали 45 % избирателей. Таким образом, ни один из кандидатов не смог преодолеть 50%-ный барьер. Страна оказалась на пороге второго тура выборов, который пройдет 28 мая. Тем не менее интрига сохраняется. Сейчас продолжается подсчет голосов на зарубежных избирательных участках. И там пока уверенно лидирует Эрдоган.  

# Выборы # Реджеп Тайип Эрдоган # Кемаль Кылычдароглу # Новости Турции # Фотофакт

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