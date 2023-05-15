Макрон пообещал Зеленскому оснастить ВСУ лёгкими танками AMX-10RC

Париж в ближайшие недели обучит украинских военных и передаст ВСУ десятки бронемашин и легкие танки, включая AMX-10RC. Такая информация следует из совместного заявления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

Лидеры стран считают необходимым усилить коллективное давление на Российскую Федерацию в санкционном плане. Макрон и Зеленский считают, что такие меры помогут ослабить возможность РФ продолжать войну. Отмечается также, что Франция намерена акцентировать усилия на поддержке потенциала ПВО Украины, чтобы отражать удары со стороны России.