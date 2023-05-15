Прямой эфир

Макрон пообещал Зеленскому оснастить ВСУ лёгкими танками AMX-10RC

15 мая 2023 06:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Париж в ближайшие недели обучит украинских военных и передаст ВСУ десятки бронемашин и легкие танки, включая AMX-10RC. Такая информация следует из совместного заявления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости. 

Лидеры стран считают необходимым усилить коллективное давление на Российскую Федерацию в санкционном плане. Макрон и Зеленский считают, что такие меры помогут ослабить возможность РФ продолжать войну. Отмечается также, что Франция намерена акцентировать усилия на поддержке потенциала ПВО Украины, чтобы отражать удары со стороны России. 

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Владими Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
ВСУ при отступлении в Артёмовске подожгли многоэтажку с жильцами
15 мая 2023 06:07

ВСУ при отступлении в Артёмовске подожгли многоэтажку с жильцами

В Германии закрываются АЭС, а в Польше строятся новые. С чем это связано?
14 мая 2023 18:58

В Германии закрываются АЭС, а в Польше строятся новые. С чем это связано?

Борьба за экологию или разрушение экономики? Вот как живут немцы после закрытия трёх АЭС
14 мая 2023 18:54

Борьба за экологию или разрушение экономики? Вот как живут немцы после закрытия трёх АЭС