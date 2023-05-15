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ВСУ при отступлении в Артёмовске подожгли многоэтажку с жильцами

15 мая 2023 06:07
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ВСУ при отступлении в Артемовске подожгли многоэтажный дом, в подвале которого прятались жильцы. Такую информацию приводит РИА Новости, ссылаясь на слова эвакуированного жителя города. 

Ранее Олег Корнеев рассказывал, что бойцы ЧВК «Вагнер» эвакуировали людей из заминированного ВСУ подвала. До освобождения жильцам в подвале пришлось пережить пожар. Украинские военные подожгли дом: горели все подъезды. По словам жителя, люди не могли выйти. ВСУ заминировали выходы и открывали огонь по тем, кто пытался пробраться на улицу. 

ВСУ в Артёмовске забрасывали гранатами подвал с мирными жителями

# Пожар

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