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На Парижской сельхозярмарке Макрон сфотографировался с багетом

26 февраля 2023 12:11
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Новости Франции. Плачевно закончился поход в народ для президента Франции. Сначала на Парижской сельхозярмарке Макрон радостно фотографировался с багетом, который, кстати, за год подорожал на 30 % процентов. А после выслушивал целую волну критики от посетителей выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Парижской сельхозярмарке Макрон сфотографировался с багетом-1

Осудили французы, в частности, пенсионную реформу. И предложили Макрону попасть в руки 64-летней медсестры. Следом экоактивисты обвинили французского лидера в игнорировании конвенции по климату и бездействии в этой сфере. Макрон призвал их к диалогу, правда, вскоре некоторых из высказывавших недовольство с территории выставки вывела охрана.

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# Кризис в ЕС # Эмманюэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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