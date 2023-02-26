На Парижской сельхозярмарке Макрон сфотографировался с багетом

Новости Франции. Плачевно закончился поход в народ для президента Франции. Сначала на Парижской сельхозярмарке Макрон радостно фотографировался с багетом, который, кстати, за год подорожал на 30 % процентов. А после выслушивал целую волну критики от посетителей выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Осудили французы, в частности, пенсионную реформу. И предложили Макрону попасть в руки 64-летней медсестры. Следом экоактивисты обвинили французского лидера в игнорировании конвенции по климату и бездействии в этой сфере. Макрон призвал их к диалогу, правда, вскоре некоторых из высказывавших недовольство с территории выставки вывела охрана.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
В Германии на 35% подорожали молочные продукты, а хлеб и крупы – на четверть
В Европе производители стали уменьшать размер и вес товара, чтобы не увеличивать цены
Рейтинг Макрона упал на рекордный за три года уровень