На Парижской сельхозярмарке Макрон сфотографировался с багетом

Новости Франции. Плачевно закончился поход в народ для президента Франции. Сначала на Парижской сельхозярмарке Макрон радостно фотографировался с багетом, который, кстати, за год подорожал на 30 % процентов. А после выслушивал целую волну критики от посетителей выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.