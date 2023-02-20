Рейтинг Макрона упал на рекордный за три года уровень

Новости Франции. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал на самый низкий за три года уровень. Такое недовольство французов вызвано пенсионной реформой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас французского лидера поддерживают лишь 32 %. При этом Макрон потерял баллы не только в рядах собственных избирателей, но и среди республиканцев. Таким образом, он оказался непопулярен практически во всех категориях населения страны. Как считают эксперты, это конец долгой фазы президентского иммунитета и расплата за непопулярные реформы.