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Рейтинг Макрона упал на рекордный за три года уровень

20 февраля 2023 07:38
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Новости Франции. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал на самый низкий за три года уровень. Такое недовольство французов вызвано пенсионной реформой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг Макрона упал на рекордный за три года уровень-1

Сейчас французского лидера поддерживают лишь 32 %. При этом Макрон потерял баллы не только в рядах собственных избирателей, но и среди республиканцев. Таким образом, он оказался непопулярен практически во всех категориях населения страны. Как считают эксперты, это конец долгой фазы президентского иммунитета и расплата за непопулярные реформы.

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# Кризис в ЕС # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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