На месте ТЦ «Зимняя вишня» откроют памятный сквер с мемориалом и скамейками

Согласно заключению экспертов, помещения находились в аварийном состоянии и были непригодны для дальнейшего использования. К 1 сентября на этом месте будет открыт памятный сквер с мемориалом и скамейками. Одним из его элементов станет мемориальный арт-объект – металлическое вишневое дерево.

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