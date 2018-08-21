Прямой эфир

На месте ТЦ «Зимняя вишня» откроют памятный сквер с мемориалом и скамейками

21 августа 2018 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Кемерово снесли печально известный торговый центр «Зимняя вишня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кемерово начали сносить ТЦ «Зимняя вишня»

На месте ТЦ «Зимняя вишня» откроют памятный сквер с мемориалом и скамейками-1

Согласно заключению экспертов, помещения находились в аварийном состоянии и были непригодны для дальнейшего использования. К 1 сентября на этом месте будет открыт памятный сквер с мемориалом и скамейками. Одним из его элементов станет мемориальный арт-объект – металлическое вишневое дерево.

«Хорошее дело»: в память о жертвах трагедии в Кемерово белорусские мастера выковали вишни

На месте ТЦ «Зимняя вишня» откроют памятный сквер с мемориалом и скамейками-4

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, более 40 из которых – дети.

40 дней с момента трагедии: в Кемерово вспоминают погибших в «Зимней вишне»

# Пожар в торговом центре в Кемерово # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Курс нового венесуэльской боливара будет привязан к криптовалюте Petro
21 августа 2018 12:45

Курс нового венесуэльской боливара будет привязан к криптовалюте Petro

22 августа в память о Кофи Аннану в холле здания Генассамблеи состоится траурная церемония
21 августа 2018 12:43

22 августа в память о Кофи Аннану в холле здания Генассамблеи состоится траурная церемония

Неизвестные открыли стрельбу у метро Кингсбери в Лондоне: три человека ранены
21 августа 2018 12:41

Неизвестные открыли стрельбу у метро Кингсбери в Лондоне: три человека ранены