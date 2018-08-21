На месте ТЦ «Зимняя вишня» откроют памятный сквер с мемориалом и скамейками

Новости России. В Кемерово снесли печально известный торговый центр «Зимняя вишня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Кемерово снесли печально известный торговый центр «Зимняя вишня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно заключению экспертов, помещения находились в аварийном состоянии и были непригодны для дальнейшего использования. К 1 сентября на этом месте будет открыт памятный сквер с мемориалом и скамейками. Одним из его элементов станет мемориальный арт-объект – металлическое вишневое дерево.
«Хорошее дело»: в память о жертвах трагедии в Кемерово белорусские мастера выковали вишни
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, более 40 из которых – дети.
40 дней с момента трагедии: в Кемерово вспоминают погибших в «Зимней вишне»