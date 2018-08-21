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22 августа в память о Кофи Аннану в холле здания Генассамблеи состоится траурная церемония

21 августа 2018 12:43
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Новости мира. В знак траура по бывшему госсекретарю ООН Кофи Аннану миссии организации по всему миру приспустили флаги. Во всех представительствах открыты книги соболезнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 августа в память о Кофи Аннану в холле здания Генассамблеи состоится траурная церемония-1

Утром 22 августа в холле здания Генассамблеи состоится траурная церемония, в ходе которой генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш возложит венок в память об Аннане. Вопрос организации похорон ещё прорабатывается, их дата пока не определена.

22 августа в память о Кофи Аннану в холле здания Генассамблеи состоится траурная церемония-4

На 81 году ушёл из жизни бывший генсек ООН Кофи Аннан

Бывший генсек ООН, лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан умер 18 августа. Свои соболезнования в связи с его кончиной Антониу Гутерришу и президенту Ганы направил белорусский лидер Александр Лукашенко.

# Некролог # Кофи Аннан # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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