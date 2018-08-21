22 августа в память о Кофи Аннану в холле здания Генассамблеи состоится траурная церемония

Новости мира. В знак траура по бывшему госсекретарю ООН Кофи Аннану миссии организации по всему миру приспустили флаги. Во всех представительствах открыты книги соболезнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 22 августа в холле здания Генассамблеи состоится траурная церемония, в ходе которой генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш возложит венок в память об Аннане. Вопрос организации похорон ещё прорабатывается, их дата пока не определена.