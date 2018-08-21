22 августа в память о Кофи Аннану в холле здания Генассамблеи состоится траурная церемония

Новости мира. В знак траура по бывшему госсекретарю ООН Кофи Аннану миссии организации по всему миру приспустили флаги. Во всех представительствах открыты книги соболезнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В знак траура по бывшему госсекретарю ООН Кофи Аннану миссии организации по всему миру приспустили флаги. Во всех представительствах открыты книги соболезнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром 22 августа в холле здания Генассамблеи состоится траурная церемония, в ходе которой генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш возложит венок в память об Аннане. Вопрос организации похорон ещё прорабатывается, их дата пока не определена.
На 81 году ушёл из жизни бывший генсек ООН Кофи Аннан
Бывший генсек ООН, лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан умер 18 августа. Свои соболезнования в связи с его кончиной Антониу Гутерришу и президенту Ганы направил белорусский лидер Александр Лукашенко.