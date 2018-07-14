В Кемерово начали сносить ТЦ «Зимняя вишня»

Новости России. В Кемерово начали сносить торговый центр «Зимняя вишня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадку расчищают от строительного мусора. Будет демонтировано наружное оборудование.

Служба спасения с гидравлическими инструментами разберет шлагбаумы на территории и вентиляционное оборудование на кровле.

Напомним, 25 марта в торговом центре произошел пожар. В результате инцидента погибли около 60 человек, в основном, дети.