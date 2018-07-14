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В Кемерово начали сносить ТЦ «Зимняя вишня»

14 июля 2018 19:41
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Новости России. В Кемерово начали сносить торговый центр «Зимняя вишня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадку расчищают от строительного мусора. Будет демонтировано наружное оборудование.

В Кемерово начали сносить ТЦ «Зимняя вишня»-1

Служба спасения с гидравлическими инструментами разберет шлагбаумы на территории и вентиляционное оборудование на кровле.

Напомним, 25 марта в торговом центре произошел пожар. В результате инцидента погибли около 60 человек, в основном, дети.

В Кемерово начали сносить ТЦ «Зимняя вишня»-4

В Кемерово начали сносить ТЦ «Зимняя вишня»-6

В Кемерово начали сносить ТЦ «Зимняя вишня»-8

# Пожар в торговом центре в Кемерово # Фотофакт

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