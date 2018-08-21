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Неизвестные открыли стрельбу у метро Кингсбери в Лондоне: три человека ранены

21 августа 2018 12:41
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Новости Великобритании. Лондонская полиция расследует инцидент со стрельбой у станции метро Кингсбери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные открыли стрельбу у метро Кингсбери в Лондоне: три человека ранены-1

Прибывшие к месту происшествия медики и правоохранители обнаружили в этом районе трех человек с огнестрельными ранениями. Пострадавших госпитализировали. Станция метро и ближайшие к ней дороги перекрыты.

Неизвестные открыли стрельбу у метро Кингсбери в Лондоне: три человека ранены-4

По мнению специалистов, случай не связан с терроризмом. Стражи порядка изучают видео с камер наблюдения, чтобы установить личность злоумышленника, открывшего огонь.

# Стрельба # Фотофакт

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