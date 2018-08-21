Курс нового венесуэльской боливара будет привязан к криптовалюте Petro

Новости Венесуэлы. В Венесуэле проходит деноминация национальной валюты. Боливар потеряет пять нолей и будет носить название «суверенный боливар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В оборот войдут 8 новых купюр и две монеты. Курс денежного стандарта теперь будет привязан к венесуэльской криптовалюте Petro, которая в свою очередь зависит от стоимости барреля нефти.