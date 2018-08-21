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Курс нового венесуэльской боливара будет привязан к криптовалюте Petro

21 августа 2018 12:45
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Новости Венесуэлы. В Венесуэле проходит деноминация национальной валюты. Боливар потеряет пять нолей и будет носить название «суверенный боливар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курс нового венесуэльской боливара будет привязан к криптовалюте Petro-1

В оборот войдут 8 новых купюр и две монеты. Курс денежного стандарта теперь будет привязан к венесуэльской криптовалюте Petro, которая в свою очередь зависит от стоимости барреля нефти.

Курс нового венесуэльской боливара будет привязан к криптовалюте Petro-4

Эти изменения осуществляются в рамках плана восстановления, роста и экономического процветания страны.

# Беларусь-Венесуэла # Фотофакт

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