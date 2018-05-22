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«Хорошее дело»: в память о жертвах трагедии в Кемерово белорусские мастера выковали вишни

22 мая 2018 18:29
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Новости Беларуси. Белорусские мастера в память о погибших на пожаре в Кемерово выковали железные вишни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хорошее дело»: в память о жертвах трагедии в Кемерово белорусские мастера выковали вишни-1

Таким образом кузнецы из Минска, Гродно и Бреста откликнулись на акцию по сбору символичных ягод для мемориала на месте сгоревшего торгового центра.

«Хорошее дело»: в память о жертвах трагедии в Кемерово белорусские мастера выковали вишни-4

На вишневом дереве высотой около пяти метров разместят присланные из разных уголков света ягоды.

«Хорошее дело»: в память о жертвах трагедии в Кемерово белорусские мастера выковали вишни-7

Василий Сасимов, художник по металлу:
Про акцию узнал в интернете. В социальных сетях есть моя страничка, просто просматривал новости и в новостях у кого-то увидел. А решил поучаствовать потому, что хорошее дело. На хорошее дело идет это все.

«Хорошее дело»: в память о жертвах трагедии в Кемерово белорусские мастера выковали вишни-10

В акции приняли участие кузнечные мастерские из разных городов России, а также зарубежья.

«Хорошее дело»: в память о жертвах трагедии в Кемерово белорусские мастера выковали вишни-13

Собрано уже более 100 выкованных вишен. Новые работы приходят каждый день.

«Хорошее дело»: в память о жертвах трагедии в Кемерово белорусские мастера выковали вишни-16

# Пожар в торговом центре в Кемерово # общество # Василий Сасимов # Фотофакт

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