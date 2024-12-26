На месте падения самолёта в Актау найден чёрный ящик
В Азербайджане 26 декабря объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе. Напомним, накануне самолет азербайджанской авиакомпании, летевший из Баку в Грозный, рухнул в окрестностях казахстанского города Актау. Перед трагедией экипаж лайнера сообщил о нештатной ситуации. В момент крушения на его борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа.
Черный ящик, который сможет пролить свет на причины катастрофы, обнаружили на месте ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшее время начнется его расшифровка. Об этом сообщили в прокуратуре Казахстана.
Расследованием катастрофы будут заниматься правоохранительные органы страны и следственно-оперативная группа с участием криминалистов и авиационных экспертов из Казахстана и Азербайджана. В данный момент версий произошедшего несколько: причиной катастрофы могло стать столкновение самолета со стаей птиц, а также взрыв кислородного баллона на борту.
Кенан Зейналов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Азербайджана:
В настоящее время следствие ведется совместно с прокуратурой Казахстана. В уголовном деле отрабатываются все версии. На данный момент мы не можем дать никаких заключений по результатам расследования. Проводятся экспертизы, уже работает следственная группа под руководством заместителя генерального прокурора Азербайджанской Республики.
По официальным данным в результате крушения погибли 38 пассажиров. Еще 29 госпитализированы, среди них трое детей. Этим утром спецборт с пострадавшими девятью россиянами вылетел из Актау в Москву. Их состояние тяжелое, но они транспортабельны. Согласно спискам, на борту самолета находились 16 граждан России. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Стало известно, что после катастрофы в Актау, Казахстан проведет внеплановые проверки аэропортов и воздушных судов.