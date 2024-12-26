На месте падения самолёта в Актау найден чёрный ящик

В Азербайджане 26 декабря объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе. Напомним, накануне самолет азербайджанской авиакомпании, летевший из Баку в Грозный, рухнул в окрестностях казахстанского города Актау. Перед трагедией экипаж лайнера сообщил о нештатной ситуации. В момент крушения на его борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа.

Черный ящик, который сможет пролить свет на причины катастрофы, обнаружили на месте ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшее время начнется его расшифровка. Об этом сообщили в прокуратуре Казахстана.

Расследованием катастрофы будут заниматься правоохранительные органы страны и следственно-оперативная группа с участием криминалистов и авиационных экспертов из Казахстана и Азербайджана. В данный момент версий произошедшего несколько: причиной катастрофы могло стать столкновение самолета со стаей птиц, а также взрыв кислородного баллона на борту.