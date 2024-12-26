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Мощные лесные пожары охватили Чили

26 декабря 2024 07:14
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Мощные лесные пожары охватили Чили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зона бедствия – регион недалеко от Сантьяго. 

Мощные лесные пожары охватили Чили-2

Огонь почти вплотную подобрался к жилым строениям, объявлена эвакуация. Спасатели вынуждены работать в экстремальных условиях: в регионе установилась аномальная жара выше 30 градусов. Кроме того, тушить пламя мешает сильный ветер. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней ситуация не улучшится.

# Пожар # Новости Чили

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