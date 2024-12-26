ФСБ РФ сорвала серию покушений на российских высокопоставленных военных

Были задержаны четверо граждан России, участвовавших в подготовке терактов. Один из агентов, гражданин России, живущий в Украине, планировал использовать замаскированное под пауэрбанк взрывное устройство для покушения на офицера.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сорвала серию покушений на российских высокопоставленных офицеров и членов их семей, организованную украинскими спецслужбами. Об этом пишет РИА Новости.

Второго офицера планировалось подорвать с помощью бомбы, замаскированной под папку с документами. Также оперативники установили личность жителя Москвы, завербованного спецслужбами Украины, который вел разведку. У задержанных были найдены самодельные бомбы и средства связи.

Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте взрывчатки, подготовке к террористическим актам и государственной измене. Им грозит пожизненное заключение.