По крушению самолёта вблизи Актау возбудили уголовное дело

Самая громкая новость дня – крушение азербайджанского самолета на территории Казахстана. Пассажирский лайнер следовал из Баку в Грозный. Из-за тумана рейс был перенаправлен в Казахстан, где самолет разбился вблизи Актау. Из-за авиакатастрофы 26 декабря в Азербайджане объявлено днем траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная версия произошедшего – столкновение с птицами. По некоторой информации, в самолете произошел взрыв. Такую версию неожиданно озвучил один из выживших пассажиров. Сейчас продолжается следствие, в том числе опрос тех, кто был на борту. Возбуждено уголовное дело. На фюзеляже самолета Embraer-190 «Азербайджанских авиалиний» обнаружены следы от осколков. На этом фоне рабочей остается и версия с атакой украинских беспилотников. Об этом сообщают СМИ. Утром Грозный действительно подвергся нападению нескольких дронов.

Свет на историю могут пролить записи переговоров экипажа с диспетчером, но они пока не опубликованы. Точные причины трагедии станут ясны после сопоставления всех данных. На время расследования азербайджанская авиакомпания отменила все рейсы по маршрутам Баку – Грозный и Баку – Махачкала. На борту находились порядка 70 человек. Это пассажиры и члены экипажа. К этому моменту известно о 38 погибших и 29 выживших. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. За их жизни борются медики.