Москва заявила досудебные претензии странам Балтии из-за дискриминации российских граждан

Россия использует все доступные международные механизмы против недружественных государств, которые нарушают права русскоязычного населения, говорится в заявлении МИД. Один из примеров такой политики Запада – снос памятников советским воинам. В странах Балтии не просто уничтожают историческую правду, но и преследуют тех, кто стремится ее сохранить, отмечая, в частности, День Победы. В связи с этими действиями, властям прибалтийских республик «придется ответить», отметила российская сторона.