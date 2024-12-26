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Москва заявила досудебные претензии странам Балтии из-за дискриминации российских граждан

26 декабря 2024 06:48
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Из-за системной дискриминации российских граждан, Москва заявила досудебные претензии странам Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Москва заявила досудебные претензии странам Балтии из-за дискриминации российских граждан-2

Россия использует все доступные международные механизмы против недружественных государств, которые нарушают права русскоязычного населения, говорится в заявлении МИД. Один из примеров такой политики Запада – снос памятников советским воинам. В странах Балтии не просто уничтожают историческую правду, но и преследуют тех, кто стремится ее сохранить, отмечая, в частности, День Победы. В связи с этими действиями, властям прибалтийских республик «придется ответить», отметила российская сторона.

# Россия # Международная политика

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