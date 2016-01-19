«Опасности надо признать и управлять ими»: Стивен Хокинг назвал самую серьезную угрозу человечеству

Новости Великобритании. Английский физик-теоретик Стивен Хокинг считает, что в ближайшую тысячу лет человечество может столкнуться с серьезными угрозами из-за бурного развития науки и технологий.

Как передает Би-би-си, Хокинг выделил три основные угрозы:

ядерная война, глобальное потепление и вирусы, созданные генетической инженерией.

Стивен Хокинг:

Шансы возникновения катастрофы на планете Земля в этом году достаточно низки, но со временем они увеличиваются, поэтому не возникает сомнений в том, что это случится в ближайшие тысячу или десять тысяч лет. Опасности надо признать и управлять ими. Я оптимист, и я считаю, мы сможем.

Хокинг неоднократно предупреждал об угрозах, которые несут в себе человеческие изобретения.

Так, в 2014 году британский физик заявил, что человечеству угрожает развитие систем искусственного интеллекта.

Стивен Хокинг:

Появление полноценного искусственного интеллекта может стать концом человеческой расы. Такой разум возьмет инициативу на себя и станет сам себя совершенствовать со все возрастающей скоростью. Возможности людей ограничены слишком медленной эволюцией, мы не сможем тягаться со скоростью машин и проиграем.

Стивен Хокинг – физик-теоретик, автор книги «Краткая история времени», которая разошлась 10-миллионным тиражом.

В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи прогнозировали, что жить молодому человеку осталось два-три года. Несмотря ни на что ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей. Полностью парализованный, Хокинг ведет активную жизнь – занимается наукой, дает интервью, преподает, выступает с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.