5G, допинг-тесты олимпийцев и лекарство от болезни Альцгеймера: как работают в КИСТ и что там делают белорусы

Уникальный исследовательский центр, институт науки и технологий – в одном флаконе. КИСТ – в ТОПе мировых рейтингов по разработкам.

Именно из этих лабораторий родом все самые известные корейские изобретения последнего полувека.





От техники до фармацевтики.

Сейчас по экспорту в регионе Корея занимает 4-ое место. Ежегодно в соседние страны она поставляет товаров и услуг на 550 миллиардов долларов. Одно из главных направлений развития экономики – технологические инновации. Продажи IT-продукции – на 12 миллиардов долларов в месяц.



И здесь важно понять, как работает эта система: корпорации заказывают учёным исследования.

То есть, бизнес – двигатель научного прогресса.



Ким Чжон Док, директор департамента Национального исследовательского фонда Кореи:

Одна из главных задач – трансфер исследований учёных в реальный сектор экономики. У нас существуют так называемые мостовые программы.

С их помощью мы взаимодействуем с местными производителями.

Выясняем, в каких разработках они нуждаются. И уже, исходя из этого, поддерживаем исследования в нужной для промышленности области. Так мы внедряем инновации в нашу экономику.

Юн Сок Чжин, вице-президент Корейского института науки и технологий:

Зимняя Олимпиада в Пхёнчане – это и научная Олимпиада, на которой мы стремимся показать самые передовые научные достижения. Например, к числу достижений в сфере коммуникаций можно отнести мобильную связь пятого поколения – 5G, запуск которой был приурочен к открытию Олимпиады.

Это – первый случай использования 5G в мире.



Также было представлено портативное устройство, способное устно переводить с 7 языков. Это устройство дает возможность иностранцам преодолевать языковой барьер при общении с жителями Кореи.

Кроме того, в КИСТ производятся все допинг-тесты спортсменов-олимпийцев.

Наш институт выполняет важную роль на Олимпиаде, поскольку подобные тесты позволяют определять наличие запрещённых препаратов.



Мне кажется, что зимняя Олимпиада даёт возможность спортсменам и гостям со всех уголков света познакомиться ближе с научными и технологическими достижениями Кореи.

В отличие от университетов, у КИСТа своя специфика. Здесь собрано самое передовое оборудование.

А молодые учёные участвуют в реальных исследованиях.



Главный принцип – отбирать самых одарённых и талантливых людей по всему миру. Ведь проблемы, над которыми ломают головы в лабораториях – актуальны для любой страны.

Среди научной элиты – и пять белорусских исследователей.



Анастасия Рыбакова, участник белорусско-корейской образовательной программы:

Я попала по правительственной программе между Беларусью и Республикой Корея.

Здесь я планирую заниматься робототехникой и мехатроникой.



Денис Усоский, участник белорусско-корейской образовательной программы:

Занимаюсь разработкой сенсоров на основе химических соединений. Суть их в том, чтобы детектировать какие-то утечки вредных газов, например.



Светлана Белая, участник белорусско-корейской образовательной программы:

Здесь я занимаюсь ранней диагностикой болезни Альцгеймера и рака.

В этой лаборатории буквально на наших глазах происходит важное научное событие. Здесь уже не первый год бьются над созданием полноценного лекарства от болезни Альцгеймера.

Белоруска Елизавета Готина обеспечивает компьютерное тестирование новых препаратов.

Проверять каждый вариант на человеке – дело долгое и небезопасное.

Девушка уверяет: белорусско-корейский научный тандем – вне языковых границ.

Елизавета Готина, участник белорусско-корейской образовательной программы:

В пробирке исследовать лекарство – это долго. Гораздо быстрее – создать модель лекарства и поиском в базе данных найти подходящего кандидата.



Мы объединены общей целью и общим желанием заниматься исследованиями.

Это совершенно сглаживает всю разницу менталитетов.





Алексей Игнатьев-Качан, участник белорусско-корейской образовательной программы:

Чтобы минимизировать токсический эффект химиопрепаратов, которые используются сейчас, лучше доставлять лекарства целенаправленно в раковые клетки.