Стивен Хокинг: У человечества осталась всего тысяча лет жизни на Земле

По словам Стивена Хокинга, человечество может исчезнуть с лица Земли в течение следующих тысячи лет. Выдающийся физик-теоретик полагает, что единственным спасением человечества является поиск новой планеты, пригодной для жизни. Похоже, запасная планета может действительно быть нашей единственной надеждой.

Стивен Хокинг утверждает, что человечество проживет на Земле всего лишь тысячу лет. «Мы должны продолжать исследовать космос ради будущего всего человечества», - сказал Хокинг в своей недавней речи в Оксфордском университете.

«Думаю, что мы не сможем прожить и тысячи лет на нашей хрупкой планете, если не найдем пригодное место за ее пределами».

«И, хотя шансы катастрофы в каждому отдельно взятом году на планете Земля довольно низки, со временем они увеличиваются и уже в последующие 1000-10 000 лет станут практически достоверными. К тому времени нам уже необходимо будет покорить другие звезды, чтобы катастрофа на планете Земля не означала конец человеческой цивилизации», - заявил Хокинг, пишут газета «Christian Science Monitor».

Это не первое подобное заявление Хокинга о том, что человечество обречено на вымирание. Ранее он утверждал, что люди своими же собственными усилиями приближают свое вымирание.

Стивен Хокинг объявил о плане изучения Альфа Центавры для внеземной жизни.

Правда, закончил свое выступление Хокинг на позитивной ноте: «Не забывайте смотреть вверх на звезды, а не себе под ноги. Попытайтесь понять то, что видите, подумайте о том, почему существует Вселенная. Будьте любопытными. Какой бы сложной ни казалась жизнь, всегда найдется то, в чем вы сможете преуспеть. Важно только не сдаваться».