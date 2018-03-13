Мечта большинства корейцев – устроиться после университета в одну из корпораций-гигантов.
И работать в ней лучше всего до пенсии.
Мечта большинства корейцев – устроиться после университета в одну из корпораций-гигантов.
И работать в ней лучше всего до пенсии.
Здесь особо ценится преданность компании.
Отбор, как в ведущие ВУЗы мира. Раз в год, на основе экзамена. При этом, интересоваться зарплатой здесь неприлично.
Ещё один «нетактичный» вопрос – отдых.
Расслабляться вдали от трудовых будней положено не больше, чем раз в неделю.
Ли Ху Йонг, журналист:
Я могу получить отпуск на 5 дней в год. Это – очень мало, да?
Ну, мы работаем вот так.
В таких стеснённых обстоятельствах, снять стресс – жизненная необходимость. Но не будем забывать о главных национальных достоинствах местных жителей – это усердность и организованность.
Вывод напрашивается сам собой. Пьют корейцы так же – усердно и организованно – всем коллективом. Эдакий тим-билдинг.
Считается, что совместное распитие алкоголя укрепляет деловой дух.
Отказ выпить вместе со старшим по возрасту или должности могут расценить, как серьёзное оскорбление.Ксения Максимова, житель Сеула:
В Корее корпоративы – каждую неделю несколько раз.
Отговорок, чтобы не пить, тут не существует.
Надо пить всё равно. А потом вы можете пойти в караоке, где вы будете петь и пить. Потом вы можете ещё пойти в бар. Это у них называется – уровни.