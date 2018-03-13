Прямой эфир

«В Корее корпоративы – каждую неделю несколько раз. Отговорок, чтобы не пить, тут не существует»

13 марта 2018 15:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мечта большинства корейцев – устроиться после университета в одну из корпораций-гигантов.

И работать в ней лучше всего до пенсии.

«В Корее корпоративы – каждую неделю несколько раз. Отговорок, чтобы не пить, тут не существует»-1

Здесь особо ценится преданность компании.

Отбор, как в ведущие ВУЗы мира. Раз в год, на основе экзамена. При этом, интересоваться зарплатой здесь неприлично.

Ещё один «нетактичный» вопрос – отдых.

«В Корее корпоративы – каждую неделю несколько раз. Отговорок, чтобы не пить, тут не существует»-4

Расслабляться вдали от трудовых будней положено не больше, чем раз в неделю.
Ли Ху Йонг, журналист:
Я могу получить отпуск на 5 дней в год. Это – очень мало, да?

Ну, мы работаем вот так.

«В Корее корпоративы – каждую неделю несколько раз. Отговорок, чтобы не пить, тут не существует»-7

В таких стеснённых обстоятельствах, снять стресс – жизненная необходимость. Но не будем забывать о главных национальных достоинствах местных жителей – это усердность и организованность.
Вывод напрашивается сам собой. Пьют корейцы так же – усердно и организованно – всем коллективом. Эдакий тим-билдинг.

Считается, что совместное распитие алкоголя укрепляет деловой дух.

«В Корее корпоративы – каждую неделю несколько раз. Отговорок, чтобы не пить, тут не существует»-10

Отказ выпить вместе со старшим по возрасту или должности могут расценить, как серьёзное оскорбление.Ксения Максимова, житель Сеула:
В Корее корпоративы – каждую неделю несколько раз.

Отговорок, чтобы не пить, тут не существует.

Надо пить всё равно. А потом вы можете пойти в караоке, где вы будете петь и пить. Потом вы можете ещё пойти в бар. Это у них называется – уровни.

Другая страна. «Республика Корея. Две стороны одной страны»

# Беларусь-Южная Корея # Ли Ху Йонг

Другие новости рубрики

Все новости
«Школа у них начинается в 9 утра и они учатся до 10 вечера»: как воспитывают детей в Южной Корее
13 марта 2018 14:31

«Школа у них начинается в 9 утра и они учатся до 10 вечера»: как воспитывают детей в Южной Корее

«Уйти домой в 6 вечера можно только, если Вам очень сильно повезло»: в чём причина корейского экономического чуда
13 марта 2018 13:55

«Уйти домой в 6 вечера можно только, если Вам очень сильно повезло»: в чём причина корейского экономического чуда

В России с 13 марта объявлен «режим предвыборной тишины»
13 марта 2018 12:45

В России с 13 марта объявлен «режим предвыборной тишины»