«В Корее корпоративы – каждую неделю несколько раз. Отговорок, чтобы не пить, тут не существует»

Мечта большинства корейцев – устроиться после университета в одну из корпораций-гигантов. И работать в ней лучше всего до пенсии.

Здесь особо ценится преданность компании.



Отбор, как в ведущие ВУЗы мира. Раз в год, на основе экзамена. При этом, интересоваться зарплатой здесь неприлично.

Ещё один «нетактичный» вопрос – отдых.

Расслабляться вдали от трудовых будней положено не больше, чем раз в неделю.

Ли Ху Йонг, журналист:

Я могу получить отпуск на 5 дней в год. Это – очень мало, да?

Ну, мы работаем вот так.

В таких стеснённых обстоятельствах, снять стресс – жизненная необходимость. Но не будем забывать о главных национальных достоинствах местных жителей – это усердность и организованность.

Вывод напрашивается сам собой. Пьют корейцы так же – усердно и организованно – всем коллективом. Эдакий тим-билдинг.

Считается, что совместное распитие алкоголя укрепляет деловой дух.

Отказ выпить вместе со старшим по возрасту или должности могут расценить, как серьёзное оскорбление.Ксения Максимова, житель Сеула:

В Корее корпоративы – каждую неделю несколько раз.