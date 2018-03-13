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Ханок и почётный караул с нарисованными усами: традиции жителей Сеула

13 марта 2018 19:35
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Корейский менталитет. Партнёров выбирают долго и придирчиво. Строго соблюдают условности, которые иногда граничат с ритуалами.

К организации Игр здесь тоже подошли нестандартно.

Ханок и почётный караул с нарисованными усами: традиции жителей Сеула-1

Ведь традиции на полуострове –  тема особая.

Ханок и почётный караул с нарисованными усами: традиции жителей Сеула-4

Вот, например, несут символическое жертвоприношение, чтобы Игры удались на славу.

А так, с национальным колоритом встречают всех иностранных гостей.

Ханок и почётный караул с нарисованными усами: традиции жителей Сеула-7

Такой танец – в первую очередь, демонстрация особого отношения к своим традициям.
Вообще, в особом почёте в Корее – любовь ко всему, что связано с историческим наследием.

Сегодня Сеул стал пристанищем модных дизайнеров.

Ханок и почётный караул с нарисованными усами: традиции жителей Сеула-10

Вдохновляются они пёстрым полотном современности, в которое щедро вплетены нити древности.
Традиционный костюм. Не просто – дань уважения предкам.

Его надевают на самые важные праздники и семейные торжества.

Ханок и почётный караул с нарисованными усами: традиции жителей Сеула-13

Ханбок – традиционная одежда, с историей длиной в несколько тысячелетий. Всю его красоту и изящество оценить можно, только примерив на себя старинный образ.
Сеул, пожалуй – единственный город в мире, где средневековая пагода отделена от хайтека XXI века, а то и XXII-го буквально двумя шагами.

Эта церемония смены почётного караула возле одного из немногих сохранившихся дворцов – поистине национальное достояние Кореи.

Всё происходит по правилам XV века.

Ханок и почётный караул с нарисованными усами: традиции жителей Сеула-16


Внешний вид солдат – из тех же времён.

Заметьте, усы и бороды – нарисованы.

Ханок и почётный караул с нарисованными усами: традиции жителей Сеула-19

То ли нет возможности отрастить настоящие, то ли так тоже положено по протоколу.
Интересно, что все участники церемонии считаются военнослужащими корейской армии. Но, при этом, они живут дома, свободны от других воинских обязанностей и от строевой подготовки.

Причина кроется, якобы, в их слабом здоровье.

Ханок и почётный караул с нарисованными усами: традиции жителей Сеула-22

Но, на самом деле, как рассказывают местные жители – все они выходцы из влиятельных семей. Вот такая непыльная служба.

Одно из самых любимых развлечений корейцев – прогулки и экскурсии по старому городу. Так они приобщаются к собственной истории.

Район Бухчон, особенно по выходным, превращается в шумное и пёстрое место.

Ханок и почётный караул с нарисованными усами: традиции жителей Сеула-25

Все эти здания, по-корейски – «ханок», традиционны для этой страны. Кстати, находится историческая деревня прямо в центре многомиллионного Сеула.

Несмотря на то, что район жилой, здесь настоящий рай для туристов: магазинчики, традиционные кафе. И штрих, который очевиден только в Азии: деликатность по отношению к ближнему. Через дом можно встретить вот такие объявления: «Вы можете здесь гулять, но помните – мы здесь живём».

Другая страна. «Республика Корея. Две стороны одной страны»

# Беларусь-Южная Корея

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