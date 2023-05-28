Новости Эстонии. Спад объемов строительства зафиксирован в Эстонии. За первый квартал 2023 года показатель упал на 11 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты видят причину в росте закупочных цен, повышении процентных ставок и неуверенности потребителей. По словам ведущего аналитика Департамента статистики, спрос на новые жилые помещения падает. В результате зданий строится меньше, сокращается также количество работ по реконструкции.