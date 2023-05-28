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В Эстонии снизились объёмы строительства – на 11% за первый квартал 2023-го

28 мая 2023 13:48
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Новости Эстонии. Спад объемов строительства зафиксирован в Эстонии. За первый квартал 2023 года показатель упал на 11 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Эстонии снизились объёмы строительства – на 11% за первый квартал 2023-го-1

Эксперты видят причину в росте закупочных цен, повышении процентных ставок и неуверенности потребителей. По словам ведущего аналитика Департамента статистики, спрос на новые жилые помещения падает. В результате зданий строится меньше, сокращается также количество работ по реконструкции.  

# Кризис в ЕС # Новости Эстонии # Фотофакт

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